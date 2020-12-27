Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ
20:00 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возросшая активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.
"В 2020 году активность действий авиации и военно- морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", - сказал Фомин.
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