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НОВОСТИ

Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ

20:00 27.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возросшая активность авиации и военно-морских сил НАТО может привести к серьезным инцидентам. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в интервью "Российской газете", опубликованном в воскресенье.

"В 2020 году активность действий авиации и военно- морских сил альянса существенно возросла, все чаще возникают ситуации, способные привести к серьезным инцидентам", - сказал Фомин.

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