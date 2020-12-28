0
0
130
НОВОСТИ

После зимних праздников будет принято решение о продлении удаленки в вузах РФ - Фальков

09:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о продлении дистанционного формата обучения будет принято после зимних праздников с учетом эпидемиологической ситуации, заявил журналистам глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков, уточнив, что не готов сегодня делать какие- то прогнозы по ситуации.

Фальков выразил надежду, что эпидситуация после зимних праздников кардинально не ухудшится. Само решение будет приниматься на основе ряда факторов: как проходит вакцинация, как будет обстоять ситуация с коронавирусом, гриппом и др.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 27.12.2020
Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ
0
91
14:20 25.12.2020
С помощью первого серийного Су-57 будут испытывать гиперзвуковое оружие - СМИ
0
375
12:45 25.12.2020
Курганмашзавод законтрактован на ближайшие несколько лет
0
251
12:30 25.12.2020
ВКС России получили первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57
0
387
09:04 25.12.2020
Программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в этом году выполнена - СМИ
0
394
22:30 23.12.2020
Генерал морской пехоты США Маккензи: Мы не собираемся воевать с Ираном
0
412
19:00 23.12.2020
Литва решила купить в США противотанковые ракеты Javelin
0
405
15:12 22.12.2020
Турция направила в Азербайджан 60 военных
0
537
22:40 21.12.2020
Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив
0
638
18:40 21.12.2020
Путин приравнял Северный флот к военному округу
0
535

Возврат к списку