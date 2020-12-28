После зимних праздников будет принято решение о продлении удаленки в вузах РФ - Фальков
09:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы выйдем после новогодних каникул, посмотрим на ситуацию, которая складывается с коронавирусом, будем принимать решение. Конечно, это решение будем принимать по столичным вузам с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, конечно, обстоятельно пообсуждаем с ректорами", - заявил Фальков, уточнив, что не готов сегодня делать какие- то прогнозы по ситуации.
Фальков выразил надежду, что эпидситуация после зимних праздников кардинально не ухудшится. Само решение будет приниматься на основе ряда факторов: как проходит вакцинация, как будет обстоять ситуация с коронавирусом, гриппом и др.
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