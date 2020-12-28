Рекорд по сборам за всю историю Японии установил анимационный фильм
09:05 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По доходам он превысил предыдущий рекорд, установленный анимационным фильмом "Унесенные призраками" мэтра мировой мультипликации Хаяо Миядзаки. В 2001 году он собрал 31,7 млрд иен.
В сюжет фильма "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" заложена история о юноше, который в начале XX века сражается с демонами, убившими всю его семью. Его любимая сестра сама была обращена в дьявола, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом он ведет беспощадную войну на истребление демонов, используя доставшийся ему волшебный клинок.
Оригинальный комикс-манга художника Коёхару Готогэ, на основе которого был снят вначале анимационный сериал, а теперь и полнометражный фильм, к настоящему моменту разошелся тиражом более чем в 100 млн копий.
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