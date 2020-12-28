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Рекорд по сборам за всю историю Японии установил анимационный фильм

09:05 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доходы от проката невероятно успешного японского полнометражного анимационного фильма "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" вышли внутри страны на самый высокий уровень за всю национальную историю. По состоянию на понедельник они составили с начала показа 16 октября почти 32,5 млрд иен (около 313 млн долларов). Об этом объявили в понедельник прокатчики ленты - компании "Тохо" и "Аниплекс". С 16 октября фильм посмотрели уже свыше 24 млн человек.

По доходам он превысил предыдущий рекорд, установленный анимационным фильмом "Унесенные призраками" мэтра мировой мультипликации Хаяо Миядзаки. В 2001 году он собрал 31,7 млрд иен.

В сюжет фильма "Клинок, рассекающий демонов. Бесконечный поезд" заложена история о юноше, который в начале XX века сражается с демонами, убившими всю его семью. Его любимая сестра сама была обращена в дьявола, однако парень пытается ее спасти и вновь вернуть в облик человека. При этом он ведет беспощадную войну на истребление демонов, используя доставшийся ему волшебный клинок.

Оригинальный комикс-манга художника Коёхару Готогэ, на основе которого был снят вначале анимационный сериал, а теперь и полнометражный фильм, к настоящему моменту разошелся тиражом более чем в 100 млн копий.

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