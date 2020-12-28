В Приморье объявлено предупреждение об аномальных морозах
09:10 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В связи с вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию Приморского края в период 29 декабря 2020 - 2 января 2021 года местами в центральных, западных и южных районах ожидается период аномально холодной погоды, среднесуточные температуры воздуха будут на 7 и более градусов ниже климатической нормы", - говорится в сообщении синоптиков.
На прошлой неделе ведомство прогнозировало понижение ночных температур на севере края ниже 33 градусов.
Этой зимой в разных регионах России уже наблюдались аномальные морозы. Из-за низких температур занятия в школах отменяли в Воркуте, Нижневартовске, нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии. Аномальные морозы еще ожидаются в Поволжье и в Республике Коми.
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