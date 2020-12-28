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На противодействие влиянию РФ в бюджет США направлено $290 млн

10:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов направляют 290 млн на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Инициатива по ассигнованиям Госдепартамента обязывает направить "290 млн долларов на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа", финансируемых из госбюджета США.

При этом на "противодействие влиянию Китая" выделяется 300 млн долларов. В документе также содержится запрет на финансирование "деятельности, способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации, которая (деятельность - прим. ТАСС), по мнению госсекретаря, может угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". В документах также говорится о средствах, которые пойдут на "программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности".

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