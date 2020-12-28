Самую высокую с начала пандемии смертность от коронавируса в США зафиксировали в декабре
11:10 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти возлагают большие надежды на вакцинацию от коронавируса, начатую в стране после того, как Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило в этом месяце вакцины от COVID-19, разработанные американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), а также американской Moderna ("Модерна"). Но пока эксперты предупреждают о вероятности дальнейшего роста числа заразившихся и летальных исходов в ближайшие недели вследствие повышенной "социальной активности" американцев в Рождество и предстоящие новогодние праздники. Об этом, в частности, заявил в воскресенье директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
"Я и мои коллеги в сфере здравоохранения обеспокоены тем, что мы, вероятнее всего, можем увидеть новую волну после текущего периода, после Рождества (по григорианскому календарю, которое отмечается 25 декабря - прим. ТАСС) и Нового года", - сказал он в интервью Си-эн-эн. Фаучи напомнил, что уже в настоящее время в стране ежедневно регистрируются не менее 200 тыс. новых случаев заражения и около 2 тыс. связанных с этим летальных исходов. "В ближайшие несколько недель ситуация, возможно, еще более ухудшится", - предупредил он.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, с начала эпидемии в США выявлено более 19,132 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 333 118 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
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