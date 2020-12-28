Более 40% украинцев считают своего президента "главным разочарованием года" - опрос
11:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Катастрофическое падение поддержки демонстрирует и его партия. "Слуга народа", получившая на парламентских выборах летом прошлого года 43,2% голосов, теперь пользуется симпатиями только 17,5% граждан.
Особенно показательным стал провал президентской партии на недавних местных выборах, где ее представители не получили ни одного мэрского кресла. "Сегодня "Слуга народа" - это популярный проект, но это не команда, которая сшивает и объединяет страну", - так в беседе с корр. ТАСС оценил ситуацию директор Украинского института политики Руслан Бортник.
Его коллега по цеху - директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко - высказывается еще резче. "Фрагментация страны идет бешеными темпами. Украина превращается в лоскутную республику с тенденцией к атаманщине и со все меньшим влиянием центра на политические процессы в регионах", - уверен он.
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