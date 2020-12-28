0
0
179
НОВОСТИ

Более 40% украинцев считают своего президента "главным разочарованием года" - опрос

11:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий год на Украине начинался с больших надежд. Это был первый полноценный год правления президента Владимира Зеленского, получившего на выборах полтора года назад огромный кредит доверия граждан. Единения страны, мира в Донбассе, преодоления коррупции и повышения уровня жизни - этого ждали от него украинцы. Но к концу года стало очевидно, что результатов нет. В итоге, как показал опрос социологического Центра Разумкова, 42% опрошенных назвали Зеленского "главным разочарованием года", а его рейтинг как политика за год упал с 46% до 20%.

Катастрофическое падение поддержки демонстрирует и его партия. "Слуга народа", получившая на парламентских выборах летом прошлого года 43,2% голосов, теперь пользуется симпатиями только 17,5% граждан.

Особенно показательным стал провал президентской партии на недавних местных выборах, где ее представители не получили ни одного мэрского кресла. "Сегодня "Слуга народа" - это популярный проект, но это не команда, которая сшивает и объединяет страну", - так в беседе с корр. ТАСС оценил ситуацию директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Его коллега по цеху - директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко - высказывается еще резче. "Фрагментация страны идет бешеными темпами. Украина превращается в лоскутную республику с тенденцией к атаманщине и со все меньшим влиянием центра на политические процессы в регионах", - уверен он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 28.12.2020
К поиску людей с затонувшего в Баренцевом море судна могут привлечь силы Минобороны
0
89
12:20 28.12.2020
Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ
0
81
12:10 28.12.2020
Смена руководства в США не повлияет на позицию ФРГ по "Северному потоку - 2" - Маас
0
102
11:54 28.12.2020
На блокчейн-платформе Сбера проведена первая в российской зеленой энергетике сделка
0
112
11:10 28.12.2020
Самую высокую с начала пандемии смертность от коронавируса в США зафиксировали в декабре
0
163
10:10 28.12.2020
Япония прекращает выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира - премьер
0
260
10:00 28.12.2020
На противодействие влиянию РФ в бюджет США направлено $290 млн
0
338
09:10 28.12.2020
В Приморье объявлено предупреждение об аномальных морозах
0
336
09:05 28.12.2020
Рекорд по сборам за всю историю Японии установил анимационный фильм
0
381
09:00 28.12.2020
После зимних праздников будет принято решение о продлении удаленки в вузах РФ - Фальков
0
310

Возврат к списку