Более 40% украинцев считают своего президента "главным разочарованием года" - опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уходящий год на Украине начинался с больших надежд. Это был первый полноценный год правления президента Владимира Зеленского, получившего на выборах полтора года назад огромный кредит доверия граждан. Единения страны, мира в Донбассе, преодоления коррупции и повышения уровня жизни - этого ждали от него украинцы. Но к концу года стало очевидно, что результатов нет. В итоге, как показал опрос социологического Центра Разумкова, 42% опрошенных назвали Зеленского "главным разочарованием года", а его рейтинг как политика за год упал с 46% до 20%.



Катастрофическое падение поддержки демонстрирует и его партия. "Слуга народа", получившая на парламентских выборах летом прошлого года 43,2% голосов, теперь пользуется симпатиями только 17,5% граждан.



Особенно показательным стал провал президентской партии на недавних местных выборах, где ее представители не получили ни одного мэрского кресла. "Сегодня "Слуга народа" - это популярный проект, но это не команда, которая сшивает и объединяет страну", - так в беседе с корр. ТАСС оценил ситуацию директор Украинского института политики Руслан Бортник.



Его коллега по цеху - директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко - высказывается еще резче. "Фрагментация страны идет бешеными темпами. Украина превращается в лоскутную республику с тенденцией к атаманщине и со все меньшим влиянием центра на политические процессы в регионах", - уверен он.



