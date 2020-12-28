Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество вызовов полиции в связи с ночным шумом от нелегальных вечеринок резко выросло с конца сентября во французской столице. Об этом сообщил в понедельник комиссар генштаба префектуры полиции Парижа Юго Арер в эфире радио "Европа-1".



"В период с 25 сентября по 20 декабря столичная префектура полиции выписала 1,8 тыс. протоколов за шум в ночное время, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - заявил он. При этом еще более ярко выражен рост числа нарушений в пределах кольцевой дороги вокруг Парижа - на 146% больше, чем в прошлом году.



По словам Арера, среднестатические посетители подобных мероприятий - это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые регулярно посещали питейные заведения до введения карантинных мер. Однако в настоящее время полиция пресекает отнюдь не рядовые встречи на квартире у друзей - речь идет о профессионально организованных вечеринках с хорошим звуком, полноценным баром и охраной. Только за вход на такие мероприятия могут просить до 100 евро с человека. Помещения под них иногда снимают через сервисы посуточной аренды жилья вроде Airbnb ("Эйр-би-эн-би").



"Профилактические меры откровенно не соблюдаются во время подобных вечеринок, то же самое можно сказать и о пожарной безопасности, в том числе путей эвакуации", - пояснил комиссар. В связи с приближением Нового года он призвал сограждан вести себя цивилизованно, соблюдать комендантский час и не собираться большими компаниями.



В воскресенье министр здравоохранения республики Оливье Веран в интервью газете "Журналь дю диманш" заявил о возможности повторного введения режима самоизоляции на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране. По его словам, в среднем во Франции выявляется порядка 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 5 тыс. к 15 декабря.



