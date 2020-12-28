Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ
12:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В период с 25 сентября по 20 декабря столичная префектура полиции выписала 1,8 тыс. протоколов за шум в ночное время, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2019 года", - заявил он. При этом еще более ярко выражен рост числа нарушений в пределах кольцевой дороги вокруг Парижа - на 146% больше, чем в прошлом году.
По словам Арера, среднестатические посетители подобных мероприятий - это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, которые регулярно посещали питейные заведения до введения карантинных мер. Однако в настоящее время полиция пресекает отнюдь не рядовые встречи на квартире у друзей - речь идет о профессионально организованных вечеринках с хорошим звуком, полноценным баром и охраной. Только за вход на такие мероприятия могут просить до 100 евро с человека. Помещения под них иногда снимают через сервисы посуточной аренды жилья вроде Airbnb ("Эйр-би-эн-би").
"Профилактические меры откровенно не соблюдаются во время подобных вечеринок, то же самое можно сказать и о пожарной безопасности, в том числе путей эвакуации", - пояснил комиссар. В связи с приближением Нового года он призвал сограждан вести себя цивилизованно, соблюдать комендантский час и не собираться большими компаниями.
В воскресенье министр здравоохранения республики Оливье Веран в интервью газете "Журналь дю диманш" заявил о возможности повторного введения режима самоизоляции на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране. По его словам, в среднем во Франции выявляется порядка 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 5 тыс. к 15 декабря.
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