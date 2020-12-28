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НОВОСТИ

Смена руководства в США не повлияет на позицию ФРГ по "Северному потоку - 2" - Маас

12:10 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ не изменит свою позицию по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" и при смене руководства США. Об этом заявил глава германского МИД Хайко Маас в опубликованном в понедельник интервью агентству ДПА.

"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать все только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он, коснувшись вопроса реализации проекта в контексте предстоящей инаугурации следующего главы администрации США 20 января 2021 года. "Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - заверил Маас.

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