Смена руководства в США не повлияет на позицию ФРГ по "Северному потоку - 2" - Маас
12:10 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Не нужно поднимать тему европейского суверенитета, если под этим подразумевается то, что мы в дальнейшем должны делать все только так, как того хочет Вашингтон", - сказал он, коснувшись вопроса реализации проекта в контексте предстоящей инаугурации следующего главы администрации США 20 января 2021 года. "Федеральное правительство не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2", - заверил Маас.
НОВОСТИ
- 12:30 28.12.2020
- К поиску людей с затонувшего в Баренцевом море судна могут привлечь силы Минобороны
- 12:20 28.12.2020
- Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ
- 11:54 28.12.2020
- На блокчейн-платформе Сбера проведена первая в российской зеленой энергетике сделка
- 11:10 28.12.2020
- Самую высокую с начала пандемии смертность от коронавируса в США зафиксировали в декабре
- 11:00 28.12.2020
- Более 40% украинцев считают своего президента "главным разочарованием года" - опрос
- 10:10 28.12.2020
- Япония прекращает выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира - премьер
- 10:00 28.12.2020
- На противодействие влиянию РФ в бюджет США направлено $290 млн
- 09:10 28.12.2020
- В Приморье объявлено предупреждение об аномальных морозах
- 09:05 28.12.2020
- Рекорд по сборам за всю историю Японии установил анимационный фильм
- 09:00 28.12.2020
- После зимних праздников будет принято решение о продлении удаленки в вузах РФ - Фальков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать