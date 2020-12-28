К поиску людей с затонувшего в Баренцевом море судна могут привлечь силы Минобороны
12:30 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К поискам могут привлечь силы Минобороны. В настоящее время в них участвуют 54 человека на двух судах, еще три находятся в пути к месту. Также с родственниками пропавших членов экипажа будут вести работу 24 психолога", - сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 12:20 28.12.2020
- Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ
- 12:10 28.12.2020
- Смена руководства в США не повлияет на позицию ФРГ по "Северному потоку - 2" - Маас
- 11:54 28.12.2020
- На блокчейн-платформе Сбера проведена первая в российской зеленой энергетике сделка
- 11:10 28.12.2020
- Самую высокую с начала пандемии смертность от коронавируса в США зафиксировали в декабре
- 11:00 28.12.2020
- Более 40% украинцев считают своего президента "главным разочарованием года" - опрос
- 10:10 28.12.2020
- Япония прекращает выдачу новых въездных виз гражданам всех стран мира - премьер
- 10:00 28.12.2020
- На противодействие влиянию РФ в бюджет США направлено $290 млн
- 09:10 28.12.2020
- В Приморье объявлено предупреждение об аномальных морозах
- 09:05 28.12.2020
- Рекорд по сборам за всю историю Японии установил анимационный фильм
- 09:00 28.12.2020
- После зимних праздников будет принято решение о продлении удаленки в вузах РФ - Фальков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать