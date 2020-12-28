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К поиску людей с затонувшего в Баренцевом море судна могут привлечь силы Минобороны

12:30 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Министерства обороны РФ могут привлечь к поиску пропавших членов экипажа рыболовецкого судна в Баренцевом море, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"К поискам могут привлечь силы Минобороны. В настоящее время в них участвуют 54 человека на двух судах, еще три находятся в пути к месту. Также с родственниками пропавших членов экипажа будут вести работу 24 психолога", - сказал собеседник агентства.

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