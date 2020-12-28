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Обстоятельства затопления судна в Баренцевом море расследует оперативный штаб Росрыболовства

13:10 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Росрыболовство создало оперативный штаб по расследованию обстоятельств затопления судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ведомстве создан оперативный штаб, который расследует причины и обстоятельства произошедшего. Поисково- спасательные работы продолжаются, в район происшествия следует аварийно-спасательное судно Росрыболовства "Микула", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, утром 28 декабря по линии оперативного дежурного Росрыболовства поступила информация о затоплении судна "Онега" (бортовой номер МК-0331, принадлежало СПК РК им. Калинина). В непосредственной близости от места катастрофы находились рыбопромысловые суда "Войково", "Капелан" и "Антиас". На борт "Войково" подняты двое из 19 членов экипажа "Онеги", добавили в Росрыболовстве.

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