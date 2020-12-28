Самого высокого уровня в своей истории достиг главный индекс Франкфуртской биржи
13:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля текущего года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.
По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.
24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, документ предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный взаимный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.
В воскресенье в Германии, как и во многих других государствах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали еще 26 декабря. Как сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, Германия до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек").
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