0
0
186
НОВОСТИ

Самого высокого уровня в своей истории достиг главный индекс Франкфуртской биржи

13:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX ("Дакс"), включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в понедельник в первые часы торгов на 1,2%, до самого высокого уровня в своей истории - 13 753,37 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля текущего года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.

По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, документ предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный взаимный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

В воскресенье в Германии, как и во многих других государствах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали еще 26 декабря. Как сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, Германия до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек").

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:30 28.12.2020
Недовольство сирийцев вызывает политика США и Турции
0
0
15:23 28.12.2020
Сергей Шнуров потерял статус святого церкви пастафарианцев
0
25
15:20 28.12.2020
На границе Финляндии с РФ выявили новым штаммом коронавируса - СМИ
0
34
14:20 28.12.2020
Через 1-2 недели появятся данные о вакцине BioNTech-Pfizer против нового штамма
0
126
14:10 28.12.2020
Доступ неквалифицированных инвесторов к рискованным сделкам ограничат
0
130
13:10 28.12.2020
Обстоятельства затопления судна в Баренцевом море расследует оперативный штаб Росрыболовства
0
213
12:30 28.12.2020
К поиску людей с затонувшего в Баренцевом море судна могут привлечь силы Минобороны
0
334
12:20 28.12.2020
Всплеск активности подпольных вечеринок отмечается во Франции - СМИ
0
271
12:10 28.12.2020
Смена руководства в США не повлияет на позицию ФРГ по "Северному потоку - 2" - Маас
0
326
11:54 28.12.2020
На блокчейн-платформе Сбера проведена первая в российской зеленой энергетике сделка
0
261

Возврат к списку