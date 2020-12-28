Доступ неквалифицированных инвесторов к рискованным сделкам ограничат

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России подготовил поправки в ряд действующих законов, ограничивающих допуск неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам. Согласно изменениям, с которыми ознакомился ТАСС, такие инструменты, как структурные и инвестиционные облигации, производные финансовые инструменты (ПФИ), репо и кредитное плечо станут доступны "неквалам" не ранее 2023 года.



Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора запретить продажу сложных продуктов неопытным инвесторам. ЦБ также направлял письмо банкам и брокерам с рекомендацией не предлагать такие инструменты населению до введения тестирования на понимание рисков.



