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Через 1-2 недели появятся данные о вакцине BioNTech-Pfizer против нового штамма

14:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Результаты исследований об эффективности вакцины, разработанной германской компанией BioNTech ("Бионтек") и ее американским партнером Pfizer ("Пфайзер") против нового штамма коронавируса, как ожидается, появятся в течение ближайших двух недель. Об этом в понедельник в эфире телеканала ZDF ("Цэ-дэ-эф") сообщил председатель постоянного комитета по вакцинации германского института вирусологии имени Роберта Коха Томас Мертенс.

"Согласно имеющимся в настоящее время данным, вакцина должна работать. Мы думаем и надеемся, что получим результаты примерно через неделю или две, чтобы мы могли точно сказать, как это [препарат] действует", - отметил эксперт. При этом он добавил, что в случае необходимости вакцина может быть доработана в "относительно короткие сроки".

24 декабря в Германии был зафиксирован первый случай заражения новой вариацией коронавируса. Положительным тест оказался у женщины, прилетевшей из Великобритании в аэропорт Франкфурта-на-Майне. В настоящее время она находится на самоизоляции. 27 декабря в Германии, как и во многих других странах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали уже 26 декабря.

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