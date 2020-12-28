Недовольство сирийцев вызывает политика США и Турции
15:30 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Турецкая политика, несоблюдение турецкими властями договоренностей с российской стороной по сирийской зоне деэскалации указывают на сотрудничество Турции с незаконными вооруженными формированиями. У Турции амбиции Османской империи, правящая Партия справедливости и развития пытается расширить свои границы за счет сирийских земель, что вызвало резкий протест сирийского народа", - сказал Сусан на брифинге, посвященном итогам 2020 года по проведению гуманитарных акций и восстановлению мирной жизни в Сирии.
Он добавил, что с другой стороны присутствие США остается главной политической причиной эскалации конфликта в Сирии. В то же время экономическое давление США сдерживает послевоенное восстановление страны и не позволяет сирийцам вернуться к нормальной жизни.
В свою очередь начальник политического управления Вооруженных сил Сирии и дивизионный генерал Хасан Сулейман в ходе брифинга пояснил, что, учитывая жесткую экономическую блокаду, республика будет полагаться в борьбе с незаконными вооруженными формированиями и в восстановлении страны на собственный потенциал.
"В этом контексте взаимодействие происходит на самом высоком уровне с нашими друзьями - Вооруженными силами России, которые оказывают большую поддержку Сирийской арабской армии в борьбе с терроризмом, а также в обеспечении безопасности освобожденных районов, ликвидации последствий агрессии и ее пережитков, создании благоприятных условий для возвращения граждан в свои дома", - подчеркнул он.
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