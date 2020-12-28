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На границе Финляндии с РФ выявили новым штаммом коронавируса - СМИ

15:20 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый случай заражения обнаруженным ранее в Великобритании новым штаммом коронавируса был выявлен в Финляндии на территории граничащей с Россией области Кюменлааксо. Об этом во вторник сообщила газета "Коуволан саномат".

По ее данным, носитель вируса прилетел на рождественские каникулы в Финляндию из Великобритании. Медикам удалось установить круг лиц, с которыми контактировал инфицированный, и таким образом оставить распространение инфекции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности.

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