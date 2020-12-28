Сергей Шнуров потерял статус святого церкви пастафарианцев

15:23

Певца Сергея Шнурова лишили статуса святого пастафарианской церкви решением Нижегородского ХраЛММа, сообщается на сайте религиозной организации, - пишет "Время:"

Последователям летающего макаронного монстра из Нижнего Новгорода и ряда других городов не понравилось, что последнее время Шнур из андеграундного творца превратился в «провластного», вступив в «Партию Роста». Возможно, это связано и с тем, что он на недавней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина задал главе государства недостаточно провокационные вопросы, хотя многие ждали от него именно этого.

Тем не менее, на сайте нижегородского ХраЛММа написано, что Шнурова продолжат почитать как «бывшего святого», так как его последние поступки не отменяют предыдущих заслуг.