Схиигумен Сергий заявил, что сможет общаться со своими сторонниками даже в случае блокады обители

16:07 Источник: Интерфакс

Захвативший Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области бывший схиигумен Сергий заявил, что сможет общаться со своими сторонниками даже в случае блокады обители.



"У них есть опыт блокировать, связь (чтобы - ИФ) потерялась. У нас разработана связь - каждый получит сообщение, если будут блокировать монастырь или другие какие-то действия, даже не сомневайтесь", - сказал он на видео, опубликованном в понедельник в телеграм-канале его соратника Всеволода Могучева.



Кто именно может заблокировать монастырь, Сергий не уточнил.



Кроме того, на видео бывший клирик в очередной раз подчеркнул, что покинет обитель только по собственной воле.



"Это дом Матери Божьей. Из дома Матери Божьей я никуда не уйду (...) Никакие силы не могут меня выгнать из монастыря, никакие блокады, никакие осады", - резюмировал он.