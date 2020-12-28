Схиигумен Сергий заявил, что сможет общаться со своими сторонниками даже в случае блокады обители
16:07 28.12.2020 Источник: Интерфакс
"У них есть опыт блокировать, связь (чтобы - ИФ) потерялась. У нас разработана связь - каждый получит сообщение, если будут блокировать монастырь или другие какие-то действия, даже не сомневайтесь", - сказал он на видео, опубликованном в понедельник в телеграм-канале его соратника Всеволода Могучева.
Кто именно может заблокировать монастырь, Сергий не уточнил.
Кроме того, на видео бывший клирик в очередной раз подчеркнул, что покинет обитель только по собственной воле.
"Это дом Матери Божьей. Из дома Матери Божьей я никуда не уйду (...) Никакие силы не могут меня выгнать из монастыря, никакие блокады, никакие осады", - резюмировал он.
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