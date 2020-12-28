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НОВОСТИ

Мусульмане разогнали рождественскую вечеринку христиан в палестинской мечети

16:28 28.12.2020 Источник: NEWSru.co.il

Палестинские службы безопасности арестовали ди-джея Саму Абд аль-Хади, которая выступила на массовой рождественской вечеринке в Неби Муса. Об этом сообщает, со ссылкой на палестинские СМИ, специализирующийся на вопросах Ближнего Востока блогер "Абу Али".

Организаторы утверждали, что получили разрешение от министерства туризма Палестинской администрации. Тем не менее, проведение христианского мероприятия в здании мечети не афишировалось.

Пост, опубликованный одним из участников в социальной сети Instagram, привлек внимание мусульманских активистов из Восточного Иерусалима. Они прибыли на место и разогнали собравшихся, положив конец вечеринке.

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