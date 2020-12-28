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НОВОСТИ

В большинстве регионов РФ ситуация с COVID-19 стабилизируется - Голикова

17:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство регионов России находятся в стадии стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации", - сказала она.

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