В большинстве регионов РФ ситуация с COVID-19 стабилизируется - Голикова

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство регионов России находятся в стадии стабилизации уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Сейчас мы видим, что абсолютное большинство наших регионов находятся в стадии стабилизации", - сказала она.