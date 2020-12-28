Голикова назвала сумму, которая нужна для полной ликвидации бедности

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полное решение проблемы бедности в России потребует еще чуть более 700 млрд рублей, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью программе "Познер" на Первом канале

"Объем недостающих ресурсов для того, чтобы [всем гражданам] выйти из бедности, то есть перешагнуть черту прожиточного минимума, в сегодняшней ситуации оценивается в чуть более 700 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, порядка 80% россиян, живущих за чертой бедности, - это семьи с детьми.