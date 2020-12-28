Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано - МЧС
17:34 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано, ведутся следственные действия, сообщили ТАСС в понедельник в пресс- службе МЧС РФ.
"Говорить о причинах (гибели судна) преждевременно. В настоящее время Следственным комитетом и специальной комиссией проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна", - сказали в ведомстве.
В настоящее время поисково-спасательная операция ведется под руководством Морского спасательного подцентра Архангельска. Организовано взаимодействие с Северным флотом и Северо-западным авиационным поисково-спасательным отрядом. На месте происшествия работают четыре рыболовецких судна, вылетел самолет Ил-38 Северного флота с четырьмя спасательными капсулами на борту.
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