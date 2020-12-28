Летальность COVID-19 с начала пандемии составила в России 3-5% - Росстат

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Летальность коронавирусной инфекции в России с начала пандемии до начала декабря в зависимости от методики подсчета составила от 3% до 5%, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в понедельник данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

К началу ноября, по подсчетам ТАСС, она составляла 2,8%, если учитывать только случаи, когда ковид стал основной причиной смерти (в том числе предполагаемые), или до 4,8%, если считать всех умерших с положительным тестом на коронавирус, даже если он никак не повлиял на летальный исход.

Исходя из данных штаба, к началу декабря показатель составлял 1,74%. Это связано с тем, что штаб оперирует только первичной статистикой и учитывает лишь те случаи, когда коронавирус в качестве причины смерти удалось оперативно подтвердить.