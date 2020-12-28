Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января включительно. Об этом сообщили в понедельник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в РФ.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года", - говорится в сообщении.