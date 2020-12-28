В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

6 тысяч доз российской вакцины от нового коронавируса уже поступили в Венгрию. Соответствующее сообщение разместил в понедельник на своей странице в "Фейсбуке" глава МИД республики Петер Сийярто.

"Сотрудничество между Россией и Венгрией продолжится на основе нашей договоренности. Только что в Венгрию прибыли 6 тысяч доз российской вакцины", - написал он.

Министр отметил, что венгерские эксперты продолжат изучение российского препарата, чтобы принять решение о его использовании в стране.