Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19
20:00 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Джозеф Байден после вступления в должность намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель его команды Селин Граундер в интервью телеканалу Си-эн-би-си.
"Он (Байден - прим. ТАСС) задействует закон о производстве продукции военного назначения. Идея заключается в том, чтобы гарантировать, что средства личной защиты, тесты и материалы для вакцин будут производиться в достаточном количестве", - сказала Граундер.
Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Действующий глава государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.
НОВОСТИ
- 19:40 28.12.2020
- В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19
- 18:15 28.12.2020
- Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января
- 18:00 28.12.2020
- Летальность COVID-19 с начала пандемии составила в России 3-5% - Росстат
- 17:34 28.12.2020
- Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано - МЧС
- 17:20 28.12.2020
- В реестр Минюста СМИ-иноагентов впервые включены пять физических лиц
- 17:14 28.12.2020
- На базе автобуса «ГАЗель City» создана новая модель мобильного автомагазина
- 17:10 28.12.2020
- Голикова назвала сумму, которая нужна для полной ликвидации бедности
- 17:00 28.12.2020
- В большинстве регионов РФ ситуация с COVID-19 стабилизируется - Голикова
- 16:40 28.12.2020
- Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии
- 16:28 28.12.2020
- Мусульмане разогнали рождественскую вечеринку христиан в палестинской мечети
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать