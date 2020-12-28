Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Джозеф Байден после вступления в должность намерен прибегнуть к закону о продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953) для увеличения объемов производства вакцин от нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник представитель его команды Селин Граундер в интервью телеканалу Си-эн-би-си.

"Он (Байден - прим. ТАСС) задействует закон о производстве продукции военного назначения. Идея заключается в том, чтобы гарантировать, что средства личной защиты, тесты и материалы для вакцин будут производиться в достаточном количестве", - сказала Граундер.

Упомянутый закон позволяет президенту увеличивать масштабы производства определенных товаров в целях укрепления национальной безопасности. Действующий глава государства Дональд Трамп с начала пандемии задействовал положения этого документа несколько десятков раз.