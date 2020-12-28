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НОВОСТИ

Участок "Северного потока-2" в экономической зоне Германии достроен

20:45 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по строительству 2,6 км трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии завершены. Об этом сообщило в понедельник агентство ДПА со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Как ожидается, теперь в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода "Северный поток - 2" в исключительной экономической зоне Дании, пишет агентство. В Nord Stream 2 AG отметили, что "в надлежащий срок проинформируют" о дальнейших планах. "О других деталях мы не можем сообщить", - заявили в компании.

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