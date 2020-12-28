Гулять по Москве в Новогоднюю ночь не воспрещается
21:23 28.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прогулки по улицам Москвы в новогоднюю ночь разрешены, но организованных массовых мероприятий, концертов и фестивалей не будет. Об этом заявил в понедельник первый замруководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью телеканалу "Россия-24".
"Уличных развлечений у нас, к сожалению, это первый [такой] Новый год, не будет: ни каких-то массовых мероприятий [не будет], к сожалению, не будет фестивалей, в частности фестиваля "Путешествие в Рождество", не будет концертов. Но при этом гулять не воспрещается", - сказал Немерюк.
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