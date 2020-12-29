Свыше 600 тыс. новых базовых станций для 5G установит Китай в 2021 году

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в 2021 году планирует установить по всей стране еще свыше 600 тыс. новых станций для стандарта связи с технологией 5G. Об этом сообщает во вторник информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина.



По словам министра, в следующем году будет активизирована работа по строительству и применению сетей со связью 5G в различных регионах Китая. Основные усилия при этом будут сосредоточены на 10 ключевых отраслях промышленности и формировании сценариев для промышленного применения 5G.



Несколько дней назад представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку сообщил, что в Китае за 2020 год было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения в стране.



Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. Лидирующие позиции в стране по числу базовых станций и количеству работающих в области 5G специалистов занимает Шанхай. В этом мегаполисе расположены основные научно-исследовательские мощности в области 5G многих китайских компаний, в том числе телекоммуникационного гиганта Huawei ("Хуавэй"), у которого здесь находится центр по разработке чипов и смартфонов, работающих на новом стандарте связи. За Шанхаем по степени концентрации научно- исследовательских центров в сфере технологий 5G, согласно данным ведомства, следуют города Чэнду, Шэньчжэнь и Сиань.



