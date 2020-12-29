Свыше 600 тыс. новых базовых станций для 5G установит Китай в 2021 году
08:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам министра, в следующем году будет активизирована работа по строительству и применению сетей со связью 5G в различных регионах Китая. Основные усилия при этом будут сосредоточены на 10 ключевых отраслях промышленности и формировании сценариев для промышленного применения 5G.
Несколько дней назад представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку сообщил, что в Китае за 2020 год было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения в стране.
Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. Лидирующие позиции в стране по числу базовых станций и количеству работающих в области 5G специалистов занимает Шанхай. В этом мегаполисе расположены основные научно-исследовательские мощности в области 5G многих китайских компаний, в том числе телекоммуникационного гиганта Huawei ("Хуавэй"), у которого здесь находится центр по разработке чипов и смартфонов, работающих на новом стандарте связи. За Шанхаем по степени концентрации научно- исследовательских центров в сфере технологий 5G, согласно данным ведомства, следуют города Чэнду, Шэньчжэнь и Сиань.
НОВОСТИ
- 08:20 29.12.2020
- На базе "ВКонтакте" для российских школьников разработали соцсеть - Минпросвещения
- 21:23 28.12.2020
- Гулять по Москве в Новогоднюю ночь не воспрещается
- 20:45 28.12.2020
- Участок "Северного потока-2" в экономической зоне Германии достроен
- 20:00 28.12.2020
- Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19
- 19:40 28.12.2020
- В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19
- 18:15 28.12.2020
- Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января
- 18:00 28.12.2020
- Летальность COVID-19 с начала пандемии составила в России 3-5% - Росстат
- 17:34 28.12.2020
- Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано - МЧС
- 17:20 28.12.2020
- В реестр Минюста СМИ-иноагентов впервые включены пять физических лиц
- 17:14 28.12.2020
- На базе автобуса «ГАЗель City» создана новая модель мобильного автомагазина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать