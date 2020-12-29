0
0
74
НОВОСТИ

Свыше 600 тыс. новых базовых станций для 5G установит Китай в 2021 году

08:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в 2021 году планирует установить по всей стране еще свыше 600 тыс. новых станций для стандарта связи с технологией 5G. Об этом сообщает во вторник информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на министра промышленности и информатизации КНР Сяо Яцина.

По словам министра, в следующем году будет активизирована работа по строительству и применению сетей со связью 5G в различных регионах Китая. Основные усилия при этом будут сосредоточены на 10 ключевых отраслях промышленности и формировании сценариев для промышленного применения 5G.

Несколько дней назад представитель Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку сообщил, что в Китае за 2020 год было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила все города окружного значения в стране.

Ведущие мобильные операторы Китая начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. Лидирующие позиции в стране по числу базовых станций и количеству работающих в области 5G специалистов занимает Шанхай. В этом мегаполисе расположены основные научно-исследовательские мощности в области 5G многих китайских компаний, в том числе телекоммуникационного гиганта Huawei ("Хуавэй"), у которого здесь находится центр по разработке чипов и смартфонов, работающих на новом стандарте связи. За Шанхаем по степени концентрации научно- исследовательских центров в сфере технологий 5G, согласно данным ведомства, следуют города Чэнду, Шэньчжэнь и Сиань.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:20 29.12.2020
На базе "ВКонтакте" для российских школьников разработали соцсеть - Минпросвещения
0
56
21:23 28.12.2020
Гулять по Москве в Новогоднюю ночь не воспрещается
0
593
20:45 28.12.2020
Участок "Северного потока-2" в экономической зоне Германии достроен
0
763
20:00 28.12.2020
Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19
0
659
19:40 28.12.2020
В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19
0
662
18:15 28.12.2020
Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января
0
742
18:00 28.12.2020
Летальность COVID-19 с начала пандемии составила в России 3-5% - Росстат
0
746
17:34 28.12.2020
Причины гибели судна "Онега" в Баренцевом море называть пока рано - МЧС
0
770
17:20 28.12.2020
В реестр Минюста СМИ-иноагентов впервые включены пять физических лиц
0
933
17:14 28.12.2020
На базе автобуса «ГАЗель City» создана новая модель мобильного автомагазина
0
718

Возврат к списку