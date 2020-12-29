На базе "ВКонтакте" для российских школьников разработали соцсеть - Минпросвещения
08:20 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кравцов отметил, что такая соцсеть разработана в рамках цифровой образовательной среды. "Социальные сети - это отдельный сегмент "ВКонтакте", который уже тоже разработан и который позволит школьникам общаться на образовательные темы друг с другом, обсуждать разные вопросы. Мы в следующем году представим эту систему, проведем презентацию", - сообщил Кравцов.
Кроме того, министр сообщил, что в рамках цифровой образовательной среды планируется разработать цифровые учебные материалы в помощь учителям, чтобы они могли продемонстрировать на занятиях ту или иную тему. "Они дозированы, они встроены в учебный процесс, они все разбиты по тематическим блокам, все учебные материалы соответствуют стандарту. И это в помощь прежде всего учителю для преподавания того или иного предмета", - добавил Кравцов.
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ намерено создать социальную платформу коммуникаций (ИКОС) для учеников и учителей. Она позволит вести онлайн- трансляции занятий и создавать специальные паблики школ и классов.
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