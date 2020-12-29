0
0
142
НОВОСТИ

При пожаре в жилом доме в Новосибирске погибли четыре человека, в том числе трое детей

09:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека, трое из которых - дети, погибли при пожаре в жилом деревянном доме в Октябрьском районе Новосибирска, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"При разборе сгоревших конструкций обнаружены четыре человека без признаков жизни, предположительно, трое из них - дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что в 10:17 (06:17 мск) была объявлена ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте работают психологи МЧС. Всего к тушению пожара привлекались 27 человек и восемь единиц техники.

Как говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области, надзорный орган инициировали проведение проверки по данному факту. Предварительно установлено, что в оборудованном печным отоплением доме на момент пожара проживала семья из четырех человек, из них трое несовершеннолетних детей. В результате пожара погибла 28-летняя женщина и дети 2013, 2017 и 2019 годов рождения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 29.12.2020
Найти оставшихся 17 человек с затонувшего в Баренцевом море судна шансов нет
0
16
10:10 29.12.2020
В Белоруссии начинается вакцинация населения от коронавируса
0
52
09:20 29.12.2020
Использование иностранной валюты начали запрещать в КНДР - СМИ
0
134
08:20 29.12.2020
На базе "ВКонтакте" для российских школьников разработали соцсеть - Минпросвещения
0
183
08:10 29.12.2020
Свыше 600 тыс. новых базовых станций для 5G установит Китай в 2021 году
0
203
21:23 28.12.2020
Гулять по Москве в Новогоднюю ночь не воспрещается
0
662
20:45 28.12.2020
Участок "Северного потока-2" в экономической зоне Германии достроен
0
832
20:00 28.12.2020
Байден собирается применить закон о продукции военного назначения к производству вакцины от COVID-19
0
725
19:40 28.12.2020
В Венгрию поступило несколько тысяч доз российский вакцины от COVID-19
0
730
18:15 28.12.2020
Приостановка авиасообщения между РФ и Британией продлена до 12 января
0
808

Возврат к списку