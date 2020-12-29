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В Белоруссии начинается вакцинация населения от коронавируса

10:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация населения от коронавируса препаратом "Спутник V" начинается в Республики Беларусь, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Первая партия вакцины прибыла в Белоруссию во вторник, 29 декабря.

"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", - следует из сообщения РФПИ.

Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".

По словам министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича, которые приводятся в сообщении, первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке. "Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса", - сказал он.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссии к российской вакцине во многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.

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