В Белоруссии начинается вакцинация населения от коронавируса
10:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство здравоохранения РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют о начале вакцинации населения Беларуси российской вакциной против коронавируса "Спутник V", - следует из сообщения РФПИ.
Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".
По словам министра здравоохранения Республики Беларусь Дмитрия Пиневича, которые приводятся в сообщении, первыми будут вакцинированы медицинские работники, педагоги и те граждане, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми, вакцинация будет проводиться исключительно в добровольном порядке. "Мы благодарим российскую сторону за активное взаимодействие и стратегическое сотрудничество в решении этого вопроса", - сказал он.
В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что быстрый доступ жителей Белоруссии к российской вакцине во многом стал возможен благодаря эффективной работе белорусской регуляторной системы.
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