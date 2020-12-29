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Подписание Трампом "Акта о демократии" МИД Белоруссии считает вмешательством во внутренние дела

11:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Белоруссии считает, что подписание президентом США Дональдом Трампом "Акта о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси" стало недружественным шагом и вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Об этом заявил во вторник пресс- секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Действительно, уходящий президент США Дональд Трамп в пакете с множеством других законодательных актов подписал так называемый Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Наше отношение как к подобным шагам, так и непосредственно к указанному так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено, - сказал дипломат. - При этом следует понимать, что именно так выглядит однозначно недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства".

По словам официального представителя МИД, "Акт о демократии" - это "со всех точек зрения странный и бесполезный" документ, который не способствует укреплению суверенитета Белоруссии.

"Совершенно пародийно смотрится навязывание американскими законодателями каких-то демократических шаблонов другим странам, когда в самих США положение дел с демократией весьма и весьма далеко от идеала", - подчеркнул Глаз.

Несмотря ни на что, отметил дипломат, белорусская сторона по-прежнему настроена на нормализацию отношений с Соединенными Штатами, как с уходящей администрацией, так и новой, но "сугубо через равноправный и взаимоуважительный диалог".

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