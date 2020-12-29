Из-за предновогодних продаж в центральных регионах РФ выросли оптовые цены на кету и горбушу

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оптовые цены на кету и горбушу в центральных регионах России выросли под влиянием предновогодних продаж. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.



"В центральных регионах возросшие объемы предновогодних продаж обеспечили укрепление цен на горбушу (255 руб./кг, +2%) и кету (330 руб./кг, +1,5%), однако в меньшей степени, чем в регионах производства", - отмечается в сообщении.



По данным ведомства, цены на сельдь (85 руб./кг, +2,4%) продолжили увеличение, а на другие виды популярной мороженой рыбы практически не изменились. Как отметили в Росрыболовстве, в Дальневосточном регионе проблемы с реализацией продукции в Китае обуславливают понижение цен на минтай (77 руб./кг, -6,1%). Повышенный предновогодний спрос в условиях снизившегося предложения способствовал росту цен на лососевые (нерка 520 руб./кг, +1,9% и горбуша 270 руб./кг, +10,2%). Цены на другие виды мороженой рыбы не изменились.



На Северо-Западе слабый экспортный и внутренний спрос способствует удешевлению трески (198 руб./кг, -1%) и пикши (133 руб./кг, -1,5%), при этом цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы, в основном, были стабильны.



В ведомстве также сообщили о том, что в период с 15 по 21 декабря средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%. По сравнению с началом года цены увеличились на 6,2%. За январь - ноябрь 2020 года объем экспорта рыбы и морепродуктов, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличился на 4,3%, а его стоимость снизилась на 5,5%. Средние контрактные цены по основной позиции экспорта - мороженой рыбе - уменьшились на 10,9%.



Объем импорта сократился на 9,1%, а его стоимость на 8,3%. Средние контрактные цены импорта на охлажденную рыбу и филе уменьшились на 8,9% и 6,7%, а на рыбу мороженую увеличились на 3,2%.



