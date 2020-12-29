Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора

11:54

Научно-технологическую долину Московского государственного университета создадут в Москве там, где ранее была свалка строительного мусора. По словам мэра столицы Сергея Собянина, расчистка места в районе Раменки уже началась и работа предстоит большая.



«Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ», - написал он в своём блоге.