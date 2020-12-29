Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора
11:54 29.12.2020
«Приступили к расчистке самой большой свалки строительного мусора на месте будущей научно-технологической долины МГУ», - написал он в своём блоге.
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