Российские ПВО, купленные Турцией, несовместимы с технологиями НАТО - Столтенберг

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны несовместимы с технологиями НАТО и не могут быть интегрированы в систему альянса. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью агентству ДПА, комментируя покупку Анкарой российских ЗРС С-400.



"Я несколько раз указывал Турции на то, что российская техника ПВО несовместима с технологиями НАТО. Система С-400 не может быть интегрирована в противовоздушную оборону НАТО", - сказал он. "К тому же она представляет риск для самолетов союзников", - добавил Столтенберг.



"В связи с этим я приветствую переговоры между Турцией и другими союзниками о возможной поставке [ЗРС] "Пэтриот" или SAMP/T. Это системы, которые укрепят ПВО Турции, и одновременно их можно интегрировать в систему ПВО НАТО", - заявил генсек.



Коснувшись конфликта по этому вопросу между Анкарой и Вашингтоном, Столтенберг указал на то, что между партнерами "время от времени возникали разногласия". "Я сожалею, что мы сейчас оказались в ситуации, когда один союзник вводит санкции против другого союзника. Но это конфликты не помешают нам в НАТО принимать решения", - заявил генсек альянса.



Власти США 14 декабря объявили о введении рестрикций в отношении руководителя Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Причиной является покупка Анкарой С-400 и ее нежелание отказаться от использования этих систем.



