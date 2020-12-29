0
0
130
НОВОСТИ

Вакцинация от коронавируса началась на военных объектах США в Японии

12:20 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование военным контингентом США в Японии приступило к вакцинации от коронавируса нового типа находящихся в стране американских военнослужащих. Об этом во вторник сообщает телеканал Эн- эйч-кей.

Отмечается, что в распоряжение командования поступило 8 тыс. доз вакцины компании Moderna ("Модерна"). На первом этапе процедура вакцинации пройдет на территории шести военных объектов США в четырех японских префектурах. При этом в ней не смогут принять участие работающие там граждане Японии, подчеркивает телеканал.

19 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило использование вакцин от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), а также американской Moderna.

18 декабря компания Pfizer ("Пфайзер") подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от нового коронавируса. В случае одобрения правительством разработка Pfizer станет первой вакциной от коронавируса, применение которой будет разрешено в Японии. В начале декабря японские власти приняли закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от коронавируса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 28.12.2020
Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии
0
125
20:00 27.12.2020
Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ
0
160
14:20 25.12.2020
С помощью первого серийного Су-57 будут испытывать гиперзвуковое оружие - СМИ
0
434
12:45 25.12.2020
Курганмашзавод законтрактован на ближайшие несколько лет
0
308
12:30 25.12.2020
ВКС России получили первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57
0
448
09:04 25.12.2020
Программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в этом году выполнена - СМИ
0
450
22:30 23.12.2020
Генерал морской пехоты США Маккензи: Мы не собираемся воевать с Ираном
0
458
19:00 23.12.2020
Литва решила купить в США противотанковые ракеты Javelin
0
452
15:12 22.12.2020
Турция направила в Азербайджан 60 военных
0
586
22:40 21.12.2020
Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив
0
684

Возврат к списку