Вакцинация от коронавируса началась на военных объектах США в Японии
12:20 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что в распоряжение командования поступило 8 тыс. доз вакцины компании Moderna ("Модерна"). На первом этапе процедура вакцинации пройдет на территории шести военных объектов США в четырех японских префектурах. При этом в ней не смогут принять участие работающие там граждане Японии, подчеркивает телеканал.
19 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило использование вакцин от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), а также американской Moderna.
18 декабря компания Pfizer ("Пфайзер") подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от нового коронавируса. В случае одобрения правительством разработка Pfizer станет первой вакциной от коронавируса, применение которой будет разрешено в Японии. В начале декабря японские власти приняли закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от коронавируса.
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