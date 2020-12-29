Вакцинация от коронавируса началась на военных объектах США в Японии

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование военным контингентом США в Японии приступило к вакцинации от коронавируса нового типа находящихся в стране американских военнослужащих. Об этом во вторник сообщает телеканал Эн- эйч-кей.



Отмечается, что в распоряжение командования поступило 8 тыс. доз вакцины компании Moderna ("Модерна"). На первом этапе процедура вакцинации пройдет на территории шести военных объектов США в четырех японских префектурах. При этом в ней не смогут принять участие работающие там граждане Японии, подчеркивает телеканал.



19 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило использование вакцин от коронавируса, разработанные американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), а также американской Moderna.



18 декабря компания Pfizer ("Пфайзер") подала заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своей вакцины от нового коронавируса. В случае одобрения правительством разработка Pfizer станет первой вакциной от коронавируса, применение которой будет разрешено в Японии. В начале декабря японские власти приняли закон о бесплатной вакцинации всех жителей страны от коронавируса.

