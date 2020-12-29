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В феврале - марте производство российской вакцины может начаться в Белоруссия

13:00 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Местное производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может быть развернуто в Белоруссии в феврале - марте 2021 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава Минздрава страны Дмитрий Пиневич.

"Важно, что мы во взаимодействии с российскими партнерами находимся на выходе [процесса] по локализации, выпуску готовых форм вакцины "Спутник V" на белорусских мощностях фармпредприятий, - сказал Пиневич. - Думаю, что в конце февраля - начале марта у нас будет получена вакцина, локализованная здесь".

По словам министра, речь идет о предприятии "Белмедпрепараты", у которого есть необходимая производственная база, научный потенциал и давние кооперационные связи с российской стороной.

29 декабря Минздрав Белоруссии сообщил, что первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в Белоруссию, в стране начинается массовая вакцинация от коронавируса.

Белоруссия стала первым государством после РФ, официально зарегистрировавшим "Спутник V". Регистрационное удостоверение вакцине было выдано 21 декабря. Также на территории Белоруссии 1 октября начались первые зарубежные клинические исследования "Спутника V".

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