0
0
69
НОВОСТИ

Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков

13:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный, как и любой другой российский гражданин, волен вернуться в Россию из-за рубежа без каких-либо ограничений. Это во вторник подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к возможности возвращения Навального в РФ.

"Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может", - сказал представитель Кремля.

Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу прокомментировать требование этого ведомства к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным лишением свободы.

Пресс-секретарь отметил, что Путин едва ли в курсе данной ситуации. "Если вы думаете, что он (президент - прим. ТАСС) вчера узнал о требовании ФСИН [о явке Навального], то я не исключаю, что вы ошибаетесь", - сказал Песков, отметив, что у президента достаточно обширная и напряженная рабочая повестка дня, поэтому глава государства "не осведомлен о требованиях ФСИН к подопечным" этой службы. "ФСИН выполняет свою работу", - ответил Песков на вопрос, было ли уведомление пенитенциарного ведомства Навальному направлено без ведома главы государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 28.12.2020
Россия высылает из страны помощника военного атташе посольства Болгарии
0
125
20:00 27.12.2020
Активность войск НАТО может привести к серьезным инцидентам - замминистра обороны РФ
0
160
14:20 25.12.2020
С помощью первого серийного Су-57 будут испытывать гиперзвуковое оружие - СМИ
0
434
12:45 25.12.2020
Курганмашзавод законтрактован на ближайшие несколько лет
0
308
12:30 25.12.2020
ВКС России получили первый серийный истребитель 5-го поколения Су-57
0
448
09:04 25.12.2020
Программа испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в этом году выполнена - СМИ
0
450
22:30 23.12.2020
Генерал морской пехоты США Маккензи: Мы не собираемся воевать с Ираном
0
458
19:00 23.12.2020
Литва решила купить в США противотанковые ракеты Javelin
0
452
15:12 22.12.2020
Турция направила в Азербайджан 60 военных
0
586
22:40 21.12.2020
Ракетная субмарина и два ракетных крейсера США вошли в Персидский залив
0
684

Возврат к списку