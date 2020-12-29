Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный, как и любой другой российский гражданин, волен вернуться в Россию из-за рубежа без каких-либо ограничений. Это во вторник подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как Кремль относится к возможности возвращения Навального в РФ.



"Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может", - сказал представитель Кремля.



Песков переадресовал в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу прокомментировать требование этого ведомства к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным лишением свободы.



Пресс-секретарь отметил, что Путин едва ли в курсе данной ситуации. "Если вы думаете, что он (президент - прим. ТАСС) вчера узнал о требовании ФСИН [о явке Навального], то я не исключаю, что вы ошибаетесь", - сказал Песков, отметив, что у президента достаточно обширная и напряженная рабочая повестка дня, поэтому глава государства "не осведомлен о требованиях ФСИН к подопечным" этой службы. "ФСИН выполняет свою работу", - ответил Песков на вопрос, было ли уведомление пенитенциарного ведомства Навальному направлено без ведома главы государства.



