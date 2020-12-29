Свыше 580 молодых ученых получат стипендии президента РФ - Минобрнауки

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 580 молодых ученых и аспирантов, которые ведут исследования по приоритетным направлениям модернизации российской экономики, стали победителями конкурса стипендий президента РФ и будут получать по 22,8 тыс. рублей в месяц. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.



"Победителями конкурсного отбора стали 587 молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики. Стипендия составляет 22,8 тыс. рублей в месяц и назначается сроком до трех лет. Итоги конкурса были подведены Минобрнауки России совместно с советом по грантам президента РФ", - говорится в сообщении.



На конкурсный отбор, прием заявок на который стартовал 9 сентября, было принято рекордное количество заявок - 3 181. Конкурс стипендиатов, как пояснили в министерстве, проводится с разной периодичностью, по сравнению с предыдущим периодом количество заявок выросло на 17%. Рост числа заявок по сравнению с 2013 годом составил 92%.



Организациями с наибольшим числом победителей стали Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - 28, Томский политехнический университет - 19, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого - 17, Казанский (Приволжский) федеральный университет - 16, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - 15.



Победители выбирались по одному из пяти направлений: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические и медицинские технологии, а также стратегические информационные технологии, включая создание суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения. Большинство победителей - 240 - ведут исследования в области энергоэффективности. Далее следуют медицинские технологии (180 стипендиатов) и стратегические информационных технологии (105 стипендиатов).





