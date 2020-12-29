При финансовой поддержке Сбербанка открыто движение по большей части ЦКАД

13:30



28 декабря 2020 года стартовало движение по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на участках общей протяженностью свыше 170 км. Проект ЦКАД реализуется при участии и поддержке Сбербанка с 2015 года. За этот период банк обеспечил широкий набор банковских продуктов и услуг в рамках ЦКАД-1, ЦКАД-3 и ЦКАД-4.

В ноябре 2015 года Сбербанк предоставил банковские гарантии возврата аванса и исполнения обязательств на общую сумму свыше 15 млрд руб. по обязательствам АО «Крокус» в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного с ГК «Автодор» по строительству и содержанию ЦКАД-1. В октябре 2020 года банк одобрил кредит АО «Крокус» с лимитом до 7,15 млрд руб. для финансирования завершения в 2021 году работ по строительству данного участка автодороги.

В сентябре 2016 года Сбербанк структурировал за концессионера банковскую гарантию исполнения обязательств, необходимую для подписания концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-3 между РФ (ГК «Автодор») и ООО «Автодорожная строительная корпорация». Затем в 2017 году банк структурировал комплекс авансовых гарантий и гарантий исполнения на общую сумму свыше 38 млрд руб., а также в составе синдиката банков предоставил проектный кредит в размере более 36 млрд руб., что в полном объеме обеспечило проект финансированием.

В 2018 году банк осуществил финансовое закрытие по проекту ЦКАД-4, подписав кредитный договор с ООО «Юго-восточная магистраль» (ООО ЮВМ) в целях реализации концессионного соглашения о финансировании, строительстве и эксплуатации ЦКАД-4.

В 2019 году при участии Сбербанка сформирован синдикат банков и выделено финансирование на общую сумму свыше 35,8 млрд руб. сроком на 17 лет. Также в 2019 году банк структурировал ряд банковских гарантий на общую сумму более 21 млрд руб., обеспечивающих исполнение обязательств по возврату аванса концессионера ООО ЮВМ и генерального подрядчика ООО «КСК №1», входящего в ГК «Автобан». В 2020 году банк предоставил генеральному подрядчику ООО «КСК №1» бридж-кредит с общим лимитом 4 млрд руб., необходимый для ускорения темпов строительства проекта.



