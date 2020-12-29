В последние дни на 4% снизилось число пациентов с коронавирусом в РФ - Мурашко

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России в последние дни снизилось на 4%. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума совета по противодействию распространению коронавируса.



"Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось <...> на 4%", - сообщил он.



С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 81,3 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения, выздоровели 2 496 183 человека, умерли 55 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.



