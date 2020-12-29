В последние дни на 4% снизилось число пациентов с коронавирусом в РФ - Мурашко
14:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Позитивная динамика отмечается в последние дни. Количество заболевших снизилось <...> на 4%", - сообщил он.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 81,3 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 105 037 случаев заражения, выздоровели 2 496 183 человека, умерли 55 827. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
НОВОСТИ
- 14:20 29.12.2020
- Вина за ухудшение отношений США с Россией и КНР лежит на администрации Трампа - посол РФ
- 13:30 29.12.2020
- При финансовой поддержке Сбербанка открыто движение по большей части ЦКАД
- 13:25 29.12.2020
- В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов
- 13:20 29.12.2020
- Свыше 580 молодых ученых получат стипендии президента РФ - Минобрнауки
- 13:10 29.12.2020
- Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков
- 13:00 29.12.2020
- В феврале - марте производство российской вакцины может начаться в Белоруссия
- 12:20 29.12.2020
- Вакцинация от коронавируса началась на военных объектах США в Японии
- 12:10 29.12.2020
- Российские ПВО, купленные Турцией, несовместимы с технологиями НАТО - Столтенберг
- 11:54 29.12.2020
- Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора
- 11:20 29.12.2020
- Из-за предновогодних продаж в центральных регионах РФ выросли оптовые цены на кету и горбушу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать