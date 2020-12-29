Вина за ухудшение отношений США с Россией и КНР лежит на администрации Трампа - посол РФ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ухудшение отношений Соединенных Штатов с Россией и Китаем произошло по вине и по инициативе уходящей администрации президента Дональда Трампа. Такое мнение выразил во вторник на специальной пресс-конференции посол РФ в КНР Андрей Денисов.



"Уходящая администрация - администрация президента Трампа - завела в глубокий тупик как отношения Соединенных Штатов с Россией, так и отношения с Китаем. Причем, произошло это ухудшение исключительно по вине и по инициативе американской стороны", - сказал он.



По его словам, "и Россия со своей стороны в своих отношениях с США, и Китай в своих отношениях [с США] во времена [администрации] Трампа делали все зависящее, для того чтобы предотвратить негативное развитие событий, но американская сторона привела к тому, к чему привела". "Мы - и Россия, и Китай - стали теперь для США главными противниками", - отметил Денисов.



Он также подчеркнул, что Китай нашел "наиболее оптимальный путь отношений с американцами". По словам посла, КНР "просто перестала обращать внимание на враждебные действия уходящей администрации Трампа".



"Конечно, мы ждем прихода новой администрации. И Китай, и Россия устами своих руководителей уже высказали готовность работать с новой администрацией и готовность искать новые точки соприкосновения, с тем чтобы выправить те негативные стороны в отношениях, которые возникли по вине американской администрации", - отметил Денисов. "И нам, и нашим китайским партнерам хочется надеяться на более разумный, более вменяемый подход новой американской администрации в отношениях с нашими странами", - продолжил он. "Насколько эти надежды сбудутся, покажет время, но одно можно сказать твердо - это целиком и полностью зависит от американской стороны", - резюмировал посол.



Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года. рсз/ бл/сп/мра





