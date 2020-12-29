Вина за ухудшение отношений США с Россией и КНР лежит на администрации Трампа - посол РФ
14:20 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Уходящая администрация - администрация президента Трампа - завела в глубокий тупик как отношения Соединенных Штатов с Россией, так и отношения с Китаем. Причем, произошло это ухудшение исключительно по вине и по инициативе американской стороны", - сказал он.
По его словам, "и Россия со своей стороны в своих отношениях с США, и Китай в своих отношениях [с США] во времена [администрации] Трампа делали все зависящее, для того чтобы предотвратить негативное развитие событий, но американская сторона привела к тому, к чему привела". "Мы - и Россия, и Китай - стали теперь для США главными противниками", - отметил Денисов.
Он также подчеркнул, что Китай нашел "наиболее оптимальный путь отношений с американцами". По словам посла, КНР "просто перестала обращать внимание на враждебные действия уходящей администрации Трампа".
"Конечно, мы ждем прихода новой администрации. И Китай, и Россия устами своих руководителей уже высказали готовность работать с новой администрацией и готовность искать новые точки соприкосновения, с тем чтобы выправить те негативные стороны в отношениях, которые возникли по вине американской администрации", - отметил Денисов. "И нам, и нашим китайским партнерам хочется надеяться на более разумный, более вменяемый подход новой американской администрации в отношениях с нашими странами", - продолжил он. "Насколько эти надежды сбудутся, покажет время, но одно можно сказать твердо - это целиком и полностью зависит от американской стороны", - резюмировал посол.
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент США Дональд Трамп не признает поражения и обращается в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов хозяина Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года. рсз/ бл/сп/мра
НОВОСТИ
- 14:10 29.12.2020
- В последние дни на 4% снизилось число пациентов с коронавирусом в РФ - Мурашко
- 13:30 29.12.2020
- При финансовой поддержке Сбербанка открыто движение по большей части ЦКАД
- 13:25 29.12.2020
- В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов
- 13:20 29.12.2020
- Свыше 580 молодых ученых получат стипендии президента РФ - Минобрнауки
- 13:10 29.12.2020
- Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков
- 13:00 29.12.2020
- В феврале - марте производство российской вакцины может начаться в Белоруссия
- 12:20 29.12.2020
- Вакцинация от коронавируса началась на военных объектах США в Японии
- 12:10 29.12.2020
- Российские ПВО, купленные Турцией, несовместимы с технологиями НАТО - Столтенберг
- 11:54 29.12.2020
- Научно-технологическая долина МГУ появится на месте свалки строительного мусора
- 11:20 29.12.2020
- Из-за предновогодних продаж в центральных регионах РФ выросли оптовые цены на кету и горбушу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать