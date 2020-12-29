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На 99-м году жизни умер Пьер Карден

16:30 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кутюрье.

По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.

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