На 99-м году жизни умер Пьер Карден

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кутюрье.

По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.