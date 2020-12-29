На 99-м году жизни умер Пьер Карден
16:30 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Модельер Пьер Карден умер на 99-м году жизни. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на семью кутюрье.
По данным агентства, Карден умер утром во вторник в Американском госпитале в пригороде Парижа.
НОВОСТИ
- 16:15 29.12.2020
- В Новом году россияне опасаются роста цен - опрос
- 16:00 29.12.2020
- В части регионов России синоптики прогнозируют аномально теплый январь
- 15:45 29.12.2020
- В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего схимонаха Сергия
- 14:20 29.12.2020
- Вина за ухудшение отношений США с Россией и КНР лежит на администрации Трампа - посол РФ
- 14:10 29.12.2020
- В последние дни на 4% снизилось число пациентов с коронавирусом в РФ - Мурашко
- 13:30 29.12.2020
- При финансовой поддержке Сбербанка открыто движение по большей части ЦКАД
- 13:25 29.12.2020
- В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов
- 13:20 29.12.2020
- Свыше 580 молодых ученых получат стипендии президента РФ - Минобрнауки
- 13:10 29.12.2020
- Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков
- 13:00 29.12.2020
- В феврале - марте производство российской вакцины может начаться в Белоруссия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать