В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего схимонаха Сергия

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Романову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.