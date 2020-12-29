0
0
54
НОВОСТИ

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте бывшего схимонаха Сергия

15:45 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Романову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:30 29.12.2020
На 99-м году жизни умер Пьер Карден
0
19
16:15 29.12.2020
В Новом году россияне опасаются роста цен - опрос
0
52
16:00 29.12.2020
В части регионов России синоптики прогнозируют аномально теплый январь
0
64
14:20 29.12.2020
Вина за ухудшение отношений США с Россией и КНР лежит на администрации Трампа - посол РФ
0
219
14:10 29.12.2020
В последние дни на 4% снизилось число пациентов с коронавирусом в РФ - Мурашко
0
218
13:30 29.12.2020
При финансовой поддержке Сбербанка открыто движение по большей части ЦКАД
0
236
13:25 29.12.2020
В Подмосковье вместо бывшего мусорного полигона открылся новый комплекс переработки отходов
0
241
13:20 29.12.2020
Свыше 580 молодых ученых получат стипендии президента РФ - Минобрнауки
0
256
13:10 29.12.2020
Для возвращения Навального в Россию нет никаких ограничений - Песков
0
276
13:00 29.12.2020
В феврале - марте производство российской вакцины может начаться в Белоруссия
0
241

Возврат к списку