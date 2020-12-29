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В Новом году россияне опасаются роста цен - опрос

16:15 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне надеются, что в 2021 году улучшится ситуация с пандемией коронавируса (21%), но опасаются роста цен на товары (15%). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра во вторник.

"Новый, 2021 год будет лучше уходящего, по мнению 42% россиян (чаще так считают люди в возрасте от 60 лет - 49%)", - говорится в материалах опроса, где отмечено, что треть респондентов (35%) не ждут изменений в новом году, а 16% смотрят в будущее с пессимизмом.

Кроме победы над вирусом россияне ожидают улучшения экономической ситуации и укрепления рубля (9%), повышения зарплат (7%) и пенсий (6%).

В числе негативных изменений, которые могут произойти в нашей стране, респонденты выделили рост цен (15%), падение уровня жизни (11%), новую волну пандемии (9%) и рост безработицы (6%).

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