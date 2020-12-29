Кибермошенники "заработали" в 2020 году на 32% больше, чем в 2019-м

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России зафиксировал в третьем квартале 2020 года проведение 180 тыс. операций без согласия клиентов - на общую сумму 2,5 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах регулятора.

"Всего с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей. Рост этого показателя (+32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа", - указано в сообщении.