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НОВОСТИ

Кибермошенники "заработали" в 2020 году на 32% больше, чем в 2019-м

17:10 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России зафиксировал в третьем квартале 2020 года проведение 180 тыс. операций без согласия клиентов - на общую сумму 2,5 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах регулятора.

"Всего с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей. Рост этого показателя (+32% к такому же периоду прошлого года) объясняется в том числе увеличением объема операций с использованием электронных средств платежа", - указано в сообщении.

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