В Севастополе создадут гарантированный запас воды - Хуснуллин

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гарантированный запас воды будет создан в Севастополе, чтобы у региона не возникало проблем с водой. Об этом во вторник сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас есть первые успехи. Мы в Севастополе с Кадыковского месторождения поставили воду, мы летом перебросили с военными воду на Симферополь. Если, например, по Севастополю [можно] сказать, что у нас проблема практически закрыта, мы сейчас доработаем, но еще и сделаем определенный запас гарантированный, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".