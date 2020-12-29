Сайт "Насилию.нет" попал в список НКО-иноагентов Миноюста РФ
16:50 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минюст РФ внес Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр НКО- иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.
"29 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет", - говорится в сообщении Минюста.
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