Сайт "Насилию.нет" попал в список НКО-иноагентов Миноюста РФ

16:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет" в реестр НКО- иноагентов. Об этом сообщается на сайте министерства.

"29 декабря во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена автономная некоммерческая организация "Центр по работе с проблемой насилия "Насилию.нет", - говорится в сообщении Минюста.