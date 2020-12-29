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Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлены до 17 января

18:15 29.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлили на неделю, до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем блоге.

"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й классы продлеваются на неделю - до 17 января 2021 г.", - написал мэр.

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