Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлены до 17 января

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зимние каникулы для учащихся с 1-го по 11-й классы в школах Москвы продлили на неделю, до 17 января. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник в своем блоге.

"Зимние каникулы в городских школах с 1-го по 11-й классы продлеваются на неделю - до 17 января 2021 г.", - написал мэр.